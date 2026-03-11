Gazetemiz yazarı Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, Diyanet TV’de yayınlanan ‘Bir Zamanlar Ramazan’ programının 21’inci bölümünün konuğu oldu.

Ethem Erkoç, programda kısaca Çorum’un tarihinden bahsederken tarihi mekanlar hakkında da bilgiler verdi.

İl merkezi ile ilçelerin Ramazan geleneklerini anlatan Erkoç, Ramazan öncesi hazırlıklar ve Ramazan’ın nasıl geçtiğine dair bilgiler aktardı.

Programı izlemek isteyenler aşağıda ki linkten ulaşabilir...

https://www.youtube.com/watch?v=SgEnD6XLExQ

