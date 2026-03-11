Vali Ali Çalgan, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından düzenlenen iftar programında esnaflarla birlikte iftar yaptı.

Vali Çalgan, ahiliğin; dürüstlüğün, güvenin ve toplumsal dayanışmanın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

Esnaf ve sanatkârların yüzyıllardır bu topraklarda kök salmış kültürleriyle komşuluk hukukunu, paylaşmayı ve helal kazancı en güzel şekilde yaşattıklarını ifade ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’ne, programa katılım sağlayan esnaf ve sanatkârlara teşekkür etti.

İftar programına Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Borsa Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, esnaf odası başkanları ile esnaflar katıldı.