Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, okul gezileri kapsamında Ortaköy İlçesine gezi düzenleyen Çorum Eti Anadolu Lisesi’ni ağırladı.

Eti Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri gezide Ortaköy’ün tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldular.

Gruba rehberlik ederek ilçenin tarihi hakkında bilgiler veren Başkan İsbir,

“Gençlerimiz bizim geleceğimiz, ülkemizin teminatıdır. Kendilerini ilçemde ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyorum. Ziyaretlerinden dolayı Eti Anadolu Lisesi Müdürümüz Muzaffer Çelik ve kıymetli öğretmenlerimiz ile çok değerli genç arkadaşlarıma teşekkür ediyor eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)