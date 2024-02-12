Çorum Belediyesi, Eti Anadolu Lisesi bahçesini park ve spor alanına çeviriyor.

Eski okul binasının yıkılmasıyla oluşan atıl durumdaki alan bir projeyle mahalle sakinlerine kazandırılacak.

Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Eti Anadolu Lisesi bahçesi için öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin kullanabileceği bir proje hazırladı. Çorum Belediyesi ekipleri zaman geçirmeden çalışmalara başladı.

ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR İÇİN İKİ AYRI ALAN OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı mülkiyetindeki alan hazırlanan protokol ile Çorum Belediyesi’nin kullanımına tahsis edildi. Çalışmalarına başlanan proje kapsamında okul bahçesinin bir bölümü öğrencilere ait olacak.

Bu alanda voleybol ve basketbol sahası yapılarak kamelya ve oturma gurupları konulacak.

Eski okul binasının bulunduğu cadde tarafındaki bölümde ise vatandaşların ve mahalle sakinlerinin vakit geçirebileceği yeşil alan, park, oyun grupları ve yürüyüş yollarının bulunacağı millet bahçesi tarzında bir alan oluşturulacak.

‘MAHALLEMİZE YAKIŞIR BİR PROJEYİ HİZMETE SUNACAĞIZ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate alarak bir proje hazırladıklarını söyledi. Yeni okul binasının yapımının ardından eski okul binasının bulunduğu alanın yıkıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, “Burası inşaat molozlarının bulunduğu atıl bir alana dönüşmüştü. Hem bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılması hem de atıl durumdaki alanın tekrar kullanıma kazandırılması amacıyla bir çalışma başlattık. Okul binasının hemen önündeki bölüme öğrencilerimiz spor yapabileceği, basketbol ve voleybol sahalarının olduğu, teneffüslerde dinlenebilecekleri alanlar oluşturacağız. Eski okul binasının bulunduğu yol kenarındaki bölümü ise mahalle sakinlerinin kullanımına sunacağız. Okuldan bağımsız ayrı giriş kapısının bulunacağı bu bölüm ise yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kamelyalar, oyun guruplarının yer alacağı millet bahçesi tarzında bir alan haline gelecek. Ekiplerimiz bugün itibariyle çalışmalara başladı. En kısa sürede mahallemize yakışır bir projeyi daha tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.