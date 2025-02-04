Çorum’da ev hayvanı satan işyeri sahiplerine Çorum Belediyesi ev sahipliğinde eğitim verildi.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde Çorum’da ev hayvanı satan işyeri sahiplerine Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi koordinesinde eğitim verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Fatih Ölmez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Hayati Gökgöz ve Çorum Belediyesi Veteriner Hekimi Murat Fevzi Horan tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında ev hayvanı satan işyeri sahiplerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Eğitim seminerinde ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa CITES Sözleşmesi ile ilgili katılımcılara bilgiler verilirken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği, ev hayvanlarının satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı ve hayvan bakım beslenmesi konularında da bilgiler aktarıldı.