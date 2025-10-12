Meclis'e sunulacak yeni yasa teklifiyle, evini kiraya veren mülk sahiplerine yüzde 20 oranında stopaj vergisi uygulanacağı iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiayı yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Vergi kanununda yapılması planlanan yeni düzenlemeyle konut kiralarına yüzde 20 oranında stopaj kesintisi getirileceği ve bu adımla birlikte "elden kira" döneminin sona ereceği iddia edildi.

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddia kamuoyunda infiale neden olurken söz konusu haberlere yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

BAKANLIK: KİRA STOPAJINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK BULUNMAMAKTADIR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."