Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde, çeyrek asırdır sürdürülen geleneksel iftar yemeği, bu yıl da gerçekleştirildi.

Evci eski Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıyüce tarafından her yıl düzenlenen iftar yemeği, Evci köy konağında yapıldı.

İftar yemeğine, Evci ve çevre köylerin yanı sıra Boğazkale ve Sungurlu'dan çok sayıda davetli katıldı. Mustafa Sarıyüce, misafirlerini kapıda karşılayarak yakından ilgilendi.

İftar programında, birlik ve beraberliğin pekişmesi için bu tür yemeklerin önemine değinen Mustafa Sarıyüce, "Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır, yardımlaşma dayanışma ayıdır. İnsanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı bu müstesna günler, zengin ile fakir arasında bir köprü kurulduğu değerli zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir" şeklinde konuştu.

Dost ve arkadaşlarla birlikte iftar açmanın mutluluk verici olduğunu ve bu durumun aynı zamanda büyük bir minnet olduğuna dikkat çeken Sarıyüce, "Taşralarda dostluklar, arkadaşlıklar ve komşuluklar daha samimi ve içten oluyor. Biz de bu samimiyetin devamı için geleneksel iftar yemeğini düzenledik. Yemeğimize katılan konuklarımıza çok teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Geleneksel iftar yemeği, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve bir arada olmanın önemine dikkat çekerek, bölge halkının bir araya gelmesine vesile oldu.

İftar programı sonrası Evci Köy Cami’nde mevlit okutuldu. Camiyi dolduran vatandaşlara, namaz çıkışında helva ikramında bulunuldu.