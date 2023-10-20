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Çorum 'da girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Buharaevler 2. Sokak'taki bir evden bir miktar para ve altın ziynet eşyası çaldığı belirlenen kadınlar S.Z. (24), M.K. (23) ve B.D. (40), İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Zanlıların ikametten çaldıkları altın ve parayı kaçarken Buharaevler 6. Sokak'taki bir binanın bahçesine attıkları tespit edildi. Söz konusu altın ve para ekiplerce bulundu.

Bu kişilerden S.Z. hakkında 3 farklı suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.

Polislerce adliyeye götürülen 3 kadın, savcılıkça sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.