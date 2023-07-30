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Çorum'da kimliği belirsiz kişiler, husumetli oldukları şahsın evinin camlarını silah kabzası ile kırarak havaya ateş açtı.

Olay, Kale Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celep Sokak’a gelen kimliği belirsiz kişiler, husumetli oldukları şahsın evinin önüne giderek silah kabzası ile camı kırdılar. Daha sonra havaya ateş açan kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çarşı mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.