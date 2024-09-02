Çorum’da bir kişi ailevi sebeplerden dolayı evine ve arabasına bomba düzeneği yerleştirdi.

Ilıca Caddesi'nde ikamet eden Ali Rıza G., evi terk eden eşi Perihan G. ile görüşmediği gerekçesi ile evine ve arabasına bomba düzeneği yerleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞYERİ VE EVLER BOŞALTILDI

Polis caddenin her iki tarafını araç ve yaya trafiğine kapatırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Çevredeki işyeri ve evler boşaltıldı.

ARABANIN CAMINA NOT YAZMIŞ

Vatandaş arabasının camına ise şu notu yazdı: "Kimsenin canı yansın istemiyorum. Şaka da yapmıyorum. 3 saat içerisinde eşim benimle telefonda görüştürulmezse kurduğum düzenek devreye girecek."