Çorum’un Dodurga ilçesinde bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

BAHÇEYE ÇIKMIŞTI

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Dikenli Köyün'de ikamet eden 68 yaşındaki Mustafa Koçak, soba kovasını değiştirmek için bahçeye çıktı. Uzun süre eve girmeyen Koçak'ın yakınları bahçeye çıktıklarında yaşlı adamı yerde hareketsiz halde gördü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.