Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Evinin Sultanları’ voleybol turnuvasına bu yıl rekor katılım ile yapılacak.

Bu yıl 24 takımın mücadele edeceği turnuvanın teknik toplantısı ve kura çekimi dün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Kura çekimine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Turnuva Komite Başkanları Ali Haydar Teke, Fatih Saltan, Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal ve takım temsilcileri katıldı.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada turnuvaya katılan takımlara başarılar dilerken, turnuvanın statüsü hakkında takım temsilcilerinin görüşüne başvurdu. Çoğunluk lig usulü şeklinde oynanması yönünde fikir beyan etmesinin ardından, Demirkıran turnuvanın 6’şar takımlı 4 grupta oynanmasına karar verdi.

24 takım ile rekor bir katılımın olduğu turnuvanın başlama tarihi ise 26 Şubat Çarşamba günü olarak açıklandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım çeyrek finale yükseleck.

Bu turdan sonra tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda şampiyon belli olacak.

A grubunda Çorum Milli Eğitim, Oğuzlar 77, Sungurlu Gençlikspor, Parlayan Yıldızlar, Dodurga Fireball ve Filenin Yıldızları, B grubunda Mecitözü Kamugücü, Alaca Voleybol, Sungurlu Yurt Kur, Aile Sosyal Hizmetleri, İskilip Kız Yurdu ve Sungurlu Voleybol, C grubunda Tarım İl Müdürlüğü, AKP Kadın Kolları, İskilip Yurt Güvenlik, Filede Şifa, Mecitözü Gençlikspor, Çorum Gençlikspor, D grubunda ise Ortaköy Gençlikspor, Osmancık Ada, Dodurga Karasuno, Çorum Barosu, İskilip Yurt Rüya ve Çorum Gençlik Merkezi takımları yer aldı.