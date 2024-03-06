8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol turnuvasında heyecan başladı.

11 takımın mücadele ettiği turnuvada maçlar Tevfik Kış ve Yeni Spor Salonu’nda oynanan beş maçla başladı.

Turnuvada ilk gün maçlarında Dodurga Gençlik Spor Sultanları, Anadolu Yıldızları Sultarlarını 3-0, Hitit Evinin Voleybol takımı Yıldızlar Evinin sultunlarını 3-1, Mecitözü Gençlik Spor Sultanları, İl Sağlık Müdürlüğü’nü 3-0, Oğuzlar Altın Koz Sultanları, Ortaköy Şapinovanın İncileri’ni 3-1 İl Milli Eğitim Sultanları, GSB Olimpik Yüzme Havuzu Sultanlarını 3-1 yendi.

Gruplarda heyecan ikinci maçlar ile devam edecek. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek.