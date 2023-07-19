Evlat!

İşini iyi yap amirinle iyi ol. Amirinle iyi olamazsan işini daha iyi yap, amirinin amiri ile iyi ol. Yoksa fırsat doğarsa sana kolay görünür yol evlat.

Evlat!

Bazen bir hecelik kelimenin kırdığı kalbi koca bir cümle yapıştıramaz. Onun için öfkeli anında kullanacağın kelimelere dikkat etmeye çalış evlat.

Evlat!

Eşin, dostun, akrabanın başarısına ortak olamayanlar, başarısızlığına tellallık yapmaya en güçlü adaylardır. Bu tür insanlarda uzak durmaya çalışmak her daim fayda sağlar.

Evlat!

İnsanların konumları değiştikçe çevreleri gelişir bu gayet normaldir. Lakin bu gelişen çevre eski devrelerin, arkadaşların, dostların, akrabaların üzerini çiziyorsa bu normal değil vefasızlıktır. Belki de azıcık gizli kibirdir. Yarın kuraklık olursa gölün dibi kolay görünür. Bunun örnekleri çoktur. Sakın böyle olmayasın.

Evlat!

Bir insan özünde, kişiliğinde, vefasında değişmeden daim gelişmeye çalışıyorsa o takdire şayandır. Bahtı açık olsun. Böylelerinden olmaya özen göstermeye çalış.

Evlat!

Evine misafir gelmeyen sülaleden biriyle izdivaç yaparsan sende evine misafir çağırırken sıkıntı yaşarsın. Hele birde misafirperver yapın varsa hayat çekilmez olur. Onun için yola girmeden bu hususa da dikkat etmeye çalış.

Evlat!

Yük olan değil gerektiğinde yük alabilen bir çevre nimettir insana. Lakin bu nimete ulaşmak nasip olmaz her kula. Erişebilirsen sıkı tut ve sakın ola kaçırma.

Evlat!

Başarıya gitmek isteyen yakın çevreye değil uzak çevreye bakmalı. Çünkü yakın çevre ekseriya teşvik değil tenkit eğilimlidir.

Evlat!

Tasarrufa riayet etmeyenin pahalılıktan şikâyete hakkı yoktur. Hakkının olmasını istiyorsan önce bireysel olarak tasarrufa azami miktarda dikkat etmeye çalış. Çalış ki, uzun vadede yükün birazcık hafiflesin.

Evlat!

İzdivaca giden yolda, 'el ne der, âlem ne der' diye israfın içerine dalıp sıkıntı yaşarsan, izdivaç sonrası esas bu sefer 'el âlem ne der' diye düşünmen gerekir. Onun için el alemden önce bütçem neyi götürebilir diye düşünmen efdaldir.