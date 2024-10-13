Evlüce Otomotiv ‘İz Bırakanlar, Hizmet Yılı Ödül Töreni’ gerçekleştirdi.

Yıldız Park Düğün Salonunda yapılan törende Evlüce Otomotiv bünyesinde uzun yıllardır çalışan ve başarılı personellere plaket verildi.

(Gecede plaket alan Evlüce Otomotiv çalışanları)

1997 yılından itibaren Çorum’da Ford marka bayiliği ile başlayan, akaryakıt, sigorta, ikinci el inşaat, Garenta araç kiralama, ankastre üretimi ve son dönemde gruba katılan Chery ve Jaecoo markalarını müşterileri ile buluşturan Evlüce Otomotiv, Çorum ve bölgesine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.

(Emin Kantar, Sevgi Evlüce Kantar, Ali Evlüce, Süheyla Evlüce, Damla Evlüce, Ahmet Hasan Evlüce)

Hizmet vermeye başladığı 1997 yılından beri, bölgesel, ulusal satış ve satış sonrası hizmetlerde birçok defa başarılar elde eden Evlüce Otomotiv, Ford’un en prestijli ödülü olan Satış ve Satış Sonrası Ford Avrupa Başkanlık ödülünü 2022 yılından sonra 2023 yılında da almıştı. Yine 2024 satış olimpiyatlarında Türkiye 2.’si olan Evlüce Otomotiv, personelini ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarını ödüllendirdi.

Yıldız Park Düğün Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Evlüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet Hasan Evlüce ve personel katıldı.

Törende 10.yıl plaketlerini; Mastertech Dağhan Gür, Servis Danışmanı Serdar Şahin, Satış Danışmanı Serpil Şahin, Araç Teslim Sorumlusu Gazanfer Gönen, Teknisyen Mehmet Kartal, 15.yıl plaketlerini; Chery Satış Müdürü Merihay Koçak, Sigorta Müdürü Fevzi Taşkaya, Garenta Araç Kiralama Danışmanı Bilgehan Kunduz’a Ahmet Hasan Evlüce takdim etti.

Yine 20.yıl plaketlerini; Ford Satış Müdürü Goncagül Karacaköylü, Kastamonu Ford Şube Müdürü İsmail Semerci, Chery Servis Müdürü Ferhat Almalı, Hasar Danışmanı Mehmet Sab’a ve 25.yıl plaketlerini; Genel Müdür Yaşar Budak, Ford Servis Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Yedek Parça Müdürü Mehmet Yurderi, Mastertech Birol Partici, Kaporta Ustası Cengiz Kurak, Teknisyen Hasan Özeskici, RS Mastertech Hasan Özkan, Boya Teknisyeni Ergül Kaşoturacak, Güvenlik Personeli Salih Çilingir’e Ali Evlüce verdi.

Ödül töreni sonrasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Evlüce Dünya’da özel şirketlerdeki çalışan, çalışma süresi yıl ortalamasının 3 ile 5 yıl olduğunu, bu oranın Evlüce Ailesinde yaklaşık 15 yıla kadar ulaştığın belirterek, bu başarıya katkı sunan tüm çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

Evlüce, Çorum ve bölge illerde geçmişte olduğu gibi gelecekte de daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizerek sözlerini tamamladı.