İyi ki kalmadı babadan, kayınbabadan miras / Ya kalsaydı, birde onu pay edeceğim diye uğraş / Çünkü yaranılmaz bizde, ne Ali'ye ne de Veli'ye / Herkes yan çeker, şurası güzel, benim olsun diye / Ya olmazsa, basar bedduayı merhuma, merhumeye / Sende seyret kabirden, hey gidi dünya hey diye diye
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İnsanın ettiğini kendi kendine / Hiç kimse edemez kendine / Muhtaç eylemesin Allah / Ahirde çok çok sevdiklerine / Olur ya değişirlerse / Üzer insanı ziyadesiyle
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Doğmuş Fatih, giymiş taç / Ölmüş Fatih, Fatiha'ya muhtaç (Ruhu şâd ola)
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Yağmur yağar olur yaş / Gözler dolar olur yaş / Biri yeşertir bir çökertir / Lakin ikisi de yavaş yavaş
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Yorma kendini azizim, arama bahane / Ben çay severim sen de belki kahve / Lakin yoktur, hiç birinin ehemmiyeti / Bir masa etrafında oturabilmektir mesele
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Nice el-ler gördüm tutmadı elimden / Nice eller gördüm, destek oldu gönülden / Şimdi de nazarımda; / Eller el olurken, el-ler el oldu
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Yetkili iken gösterilmezse ilgi / Yetkisiz olunca işe hiç yaramaz / Dolsa taşsa sevgi
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Yetkili iken olursan diken / Yetkisiz olunca mutlak çeken
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Kelimeler var üzer / Kelimeler var güzel / Güzeli bulup sunmak / Mutlu olup mutlu kılmak
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Yük hafif, kelimeler ağır / Anlatamazsın kendini / İstediğin kadar bağır / İstersen yan cayır cayır
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Son bir kez uğradı evine / Giremedi içeriye, kaldı avluda / Dedi, komşular ben gidiyorum yerime / Hakkınızı helal ediniz lehime / Yalan dünyada eğer sizi kırdım ise
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Bak, bugün Perşembe, yarın Cuma / Günler, aylar, yıllar bir bir geçiyor / Hiç sıra gözetmiyor mübarek Azrail, / Aradan istediğini hemencik seçiyor
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Gençlikte eş dost akrabaya yok ihtiyaç / Lakin yaşlılıkta her fani selama muhtaç
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Hikmetinden hiç sual olmaz Allah'ım / Neyi arzu etsem ona çok muhtacım / ''Fesabruncemil'' buyuruyorsun ya Kur'an'da / Lakin, sabır da çok zor biz aciz kullara / Sen yardım et Allah'ım, iki cihanda / Nedametin fayda vermediği o zor anda
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Kalan ömür, belki bir gün belki bin gün / Eksiliyor yalnız, birer birer her geçen gün / Yine de gaflete düşüyor da biz insan / Günah yığını içinde yüzüyor her gün
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Gençlikte bal akmamışsa dilden / Yaşlılıkta zehir sıçrar her yerden
YORUMSUZ
Siyaset yüzünden bizim köyde (65 yaş üstü) iki vatandaş küser. Bir cenazede denk gelirler. Birbirlerini görünce suratlar bir karış olmuştur. Biri diğerine;
- Lan Hasan!
-Ne vaaa!
-Tayyip Erdoğan burda mı?
-Yoo!
-Peki, Kılıçdaroğlu burda mı?
-Yoo!
-Ya Milletvekilleri burda mı?
-Ne arasın lan burda
-Biz niye küstük o zaman, aynı köylü, komşu olarak bak yine biz bize burdayız. Hadi barışalım şimdi.
-Tamam lan, barışalım. Hakkını helal et…
(Siyaset -seçim- en yakınlarımıza, komşularımıza küsmek için değil demokrasinin temini ve hizmet içindir. Ya salından ya da saldan tutacak kadar (kırmızıçizgilerimize dikkat ederek) dostluklar - akrabalıklar daima baki kalmalıdır. O halde buyurun, bu süreçte sehven kırdığımız gönüller varsa tamir etmeye. Çünkü hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız. )
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TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. Yukarıdaki telefondan iletişime geçerek, benden imzalı olarak (tanesi 50 TL) veya Osmancık'ta Topçuoğlu Mağazası'ndan temin edebilirsiniz.
BAŞSAĞLIĞI: Önceki gün hakkın rahmetine kavuşan Osmancık - Seki köyünden kıymetli Endam Odabaşı Ninemize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabrı cemil dilerim. Mekânı cennet olsun. Her gördüğünde ''ninesiniiin'' diye sarılınca gözlerinden iki damla yaş süzülürdü…
İyi ki kalmadı babadan, kayınbabadan miras / Ya kalsaydı, birde onu pay edeceğim diye uğraş / Çünkü yaranılmaz bizde, ne Ali'ye ne de Veli'ye / Herkes yan çeker, şurası güzel, benim olsun diye / Ya olmazsa, basar bedduayı merhuma, merhumeye / Sende seyret kabirden, hey gidi dünya hey diye diye