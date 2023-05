İyi ki kalmadı babadan, kayınbabadan miras / Ya kalsaydı, birde onu pay edeceğim diye uğraş / Çünkü yaranılmaz bizde, ne Ali'ye ne de Veli'ye / Herkes yan çeker, şurası güzel, benim olsun diye / Ya olmazsa, basar bedduayı merhuma, merhumeye / Sende seyret kabirden, hey gidi dünya hey diye diye

*

İnsanın ettiğini kendi kendine / Hiç kimse edemez kendine / Muhtaç eylemesin Allah / Ahirde çok çok sevdiklerine / Olur ya değişirlerse / Üzer insanı ziyadesiyle

*

Doğmuş Fatih, giymiş taç / Ölmüş Fatih, Fatiha'ya muhtaç (Ruhu şâd ola)

*

Yağmur yağar olur yaş / Gözler dolar olur yaş / Biri yeşertir bir çökertir / Lakin ikisi de yavaş yavaş

*

Yorma kendini azizim, arama bahane / Ben çay severim sen de belki kahve / Lakin yoktur, hiç birinin ehemmiyeti / Bir masa etrafında oturabilmektir mesele

*

Nice el-ler gördüm tutmadı elimden / Nice eller gördüm, destek oldu gönülden / Şimdi de nazarımda; / Eller el olurken, el-ler el oldu

*

Yetkili iken gösterilmezse ilgi / Yetkisiz olunca işe hiç yaramaz / Dolsa taşsa sevgi

*

Yetkili iken olursan diken / Yetkisiz olunca mutlak çeken

*

Kelimeler var üzer / Kelimeler var güzel / Güzeli bulup sunmak / Mutlu olup mutlu kılmak

*

Yük hafif, kelimeler ağır / Anlatamazsın kendini / İstediğin kadar bağır / İstersen yan cayır cayır

*

Son bir kez uğradı evine / Giremedi içeriye, kaldı avluda / Dedi, komşular ben gidiyorum yerime / Hakkınızı helal ediniz lehime / Yalan dünyada eğer sizi kırdım ise

*

Bak, bugün Perşembe, yarın Cuma / Günler, aylar, yıllar bir bir geçiyor / Hiç sıra gözetmiyor mübarek Azrail, / Aradan istediğini hemencik seçiyor

*

Gençlikte eş dost akrabaya yok ihtiyaç / Lakin yaşlılıkta her fani selama muhtaç

*

Hikmetinden hiç sual olmaz Allah'ım / Neyi arzu etsem ona çok muhtacım / ''Fesabruncemil'' buyuruyorsun ya Kur'an'da / Lakin, sabır da çok zor biz aciz kullara / Sen yardım et Allah'ım, iki cihanda / Nedametin fayda vermediği o zor anda

*

Kalan ömür, belki bir gün belki bin gün / Eksiliyor yalnız, birer birer her geçen gün / Yine de gaflete düşüyor da biz insan / Günah yığını içinde yüzüyor her gün

*

Gençlikte bal akmamışsa dilden / Yaşlılıkta zehir sıçrar her yerden

YORUMSUZ

Siyaset yüzünden bizim köyde (65 yaş üstü) iki vatandaş küser. Bir cenazede denk gelirler. Birbirlerini görünce suratlar bir karış olmuştur. Biri diğerine;

- Lan Hasan!

-Ne vaaa!

-Tayyip Erdoğan burda mı?

-Yoo!

-Peki, Kılıçdaroğlu burda mı?

-Yoo!

-Ya Milletvekilleri burda mı?

-Ne arasın lan burda

-Biz niye küstük o zaman, aynı köylü, komşu olarak bak yine biz bize burdayız. Hadi barışalım şimdi.

-Tamam lan, barışalım. Hakkını helal et…

(Siyaset -seçim- en yakınlarımıza, komşularımıza küsmek için değil demokrasinin temini ve hizmet içindir. Ya salından ya da saldan tutacak kadar (kırmızıçizgilerimize dikkat ederek) dostluklar - akrabalıklar daima baki kalmalıdır. O halde buyurun, bu süreçte sehven kırdığımız gönüller varsa tamir etmeye. Çünkü hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız. )

*

BAŞSAĞLIĞI: Önceki gün hakkın rahmetine kavuşan Osmancık - Seki köyünden kıymetli Endam Odabaşı Ninemize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabrı cemil dilerim. Mekânı cennet olsun. Her gördüğünde ''ninesiniiin'' diye sarılınca gözlerinden iki damla yaş süzülürdü…