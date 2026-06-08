Çorum’da açılan güreş aday hakem kursu teorik dersler ile sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan dersler ile başlayan aday hakem kursu hafta sonunda Çorum Belediyesi Mevlana Güreş Salonunda yapılan eğitim ile tamamlandı. Çorum Uluslararası hakemleri İsmail Eker ve Murat İnan tarafından aday hakemlere minderde uygulamalı olarak puanlama ve yapılması gerekenler gösterildi. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler aday hakem olarak görev almaya hak kazanacaklar.

Muhabir: Fatih Akbaş