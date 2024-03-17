Yerel seçime sayılı günler kaldı.

Ramazan ayına denk gelen kampanya sürecinde partiler iftarlarda özel etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi de İstanbul'da iftarda buluştu.

Programa katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim gündemine ilikin açıklamalarda bulundu.

Partiye bir teveccüh olduğunu söyleyen Erbakan, üye sayılarındaki artışa dikkat çekti.

Erbakan, bu hızla üye kaydetmeye devam etmeleri halinde Türkiye'nin 3. en çok üyesi olan partisi konumuna geleceklerini söyledi.

"İyi Parti ve MHP'yi geçeceğiz"

Erbakan şöyle konuştu:

“Bugün itibariyle 474 bin seviyesine geldik. 475 bine dayandı. 6 ayda 260 binden 474 bine, 6 ayda yüzde 85 büyüme demek.



Bugün yarın Milliyetçi Hareket Parti’sini de geride bırakacağız.



480 bin üyesi var. Ve 1 hafta 10 gün içerisinde İYİ Parti'yi de geride bırakacağız. Onların da 500 bin üyesi var.



Ve 31 Mart'a Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz inşallah."