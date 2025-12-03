Benek Perde İşletme sahibi Fatih İsmail Benek, Çorum Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Benek, odaya üye olan esnafların biriken sorunlarına çözüm üretmek için aday olduğunu söyledi.

Oda Başkanlığının, temsil ettiği esnafın her derdinde her sıkıntısında ulaşabilmeyi gerektirdiğinin altını çizen Fatih İsmail Benek; “Esnafımız 7 gün 24 saat ne sıkıntısı ne problemi varsa bize ve oda genel sekreterliğine ulaşabilecektir. Bu düsturla yola çıktık” şeklinde konuştu.

Esnafla araya mesafe koymadan, muhabbet ve sevgiyle tüm sorunların üstesinden geleceklerini aktaran Benek, ‘’Oda üyelerimizden aldığımız güçle, gür sesle esnafımızın geleceğini aydınlatmak, üzerimizdeki kara bulutları dağıtmak için yola çıktık, geliyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

Benek, 5 Ocak’ta gerçekleştirilecek Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası başkanlığı seçimi için odaya üye esnaflardan destek istedi.