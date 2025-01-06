2023-24 sezonunda yarın dönem Ahlatcı Çorum FK forması giyen Fatih Selimhan Solmaz ligin ikinci yarısı için Anadolu Üniversitesi ile anlaştı.

1989 Almanya doğumlu Fatih Selimhan Solmaz Tarsus İdman Yurdu’ndan Çorum FK’ya transfer olan ve yarım sezon forma giydikten sonra ayrılan Solmaz ardından Ankara Keçiörengücü, 1461 Trabzon FK, Sarıyer ve son olarakta bu sezonun ilk yarısında Beykoz Anadoluspor formasını giydi. Tecrübele futbolcu ligin ikinci yarısı için Anadoluspor ile anlaştı.