AK Parti Ortaköy Kadın Kolları Başkanlığını 7. Olağan Kongresi yapıldı.
Kongrede mevcut başkan Fatma Basar yeniden seçildi.
Kongreye Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ile partililer katıldı.
Kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi. İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Kongrede mevcut başkan Fatma Basar yeniden başkanlığa seçildi.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yeniden seçilen Fatma Basar ile ekibine hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti.
Editör: Çorum Hakimiyet