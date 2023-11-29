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Ankara'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Korkunç kazada aynı aileden biri bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Lalahan Mahallesi'nde, A.B. (53) isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücü A.B'nin yanı sıra eşi M.B. ve kızı E.B'nin (31) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

MİNİK BEBEK HASTANEDE CAN VERDİ

Kazadan yaralı olarak kurtulan 1 yaşındaki erkek bebek ise hemen hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek, burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.