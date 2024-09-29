Gümüşhane​'nin Kürtün ilçesinin Yaylalı köyü yakınlarında meydana gelen kazada; sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir kamyonet​, yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk yaptığı incelemelerde; kamyonette bulunan Oktay Tozlu (36) ve Muhammer Öztürk'ün (38) olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.