Çorum-Yozgat Karayolu Alaca-Sincan Köyü yakınlarında meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan Yafes Murat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından sağlık ekiplerince önce Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat, buradaki ilk müdahalesinin ardından Çorum Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yafes Murat’ın cenazesi, öğle namazına müteakiben Sorgun Salihpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.