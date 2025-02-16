Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen ve yüksek maliyeti nedeniyle ara transfer döneminde takımdan gönderilmek istenen Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine ABD'de devam edecek.

ANLAŞMA SAĞLANDI, MLS'E GİDİYOR

Rusya'dan gelen talipleri ve Beşiktaş ile anlaşamayan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda kalmıştı. Türkiye ve Avrupa'nın büyük bir bölümünde transfer dönemini kapansa da Cengiz'e takım bulundu. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaştı. ABD takımı, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.

KİRALAMA BEDELİ

Anlaşmaya göre Los Angeles FC, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Maaş ise 2 kulüp tarafından ortak olarak paylaşılacak. MLS ekibinin Ünder için öncelikli bir satın alma hakkı olacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 25 MİLYON DOLAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin ardından Cengiz Ünder de Los Angeles FC ile anlaştı. Cengiz'in satın alma opsiyonunun ise 25 milyon dolar olduğu öne sürüldü. Deneyimli futbolcu, vizesinin çıkmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye uçacak.

BONSERVİSİYLE REKOR KIRMIŞTI

2023 yazında Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, o dönem sarı-lacivertlilerin tarihinde en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu olmuştu. Bu rekoru geçtiğimiz yaz 19.5 milyon euroya Sevilla'dan alınan Faslı golcü Youssef En-Nesyri kırdı. Bu sezon Fenerbahçe formasını 9 maçta giyen 27 yaşındaki oyuncu, sadece 252 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.