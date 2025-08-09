Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığına tekrar seçilerek güven tazeleyen Ferhat Yeğen, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 3. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde Merkez İlçe Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Ferhat Yeğen, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alırken, Yeğen'e mazbata töreninde İl Başkanı Nuri Kuşcu ve Merkez İlçe yöneticileri eşlik etti.

Ferhat Yeğen Başkanlığı’ndaki Merkez İlçe’nin Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: ‘’Murat Barlık, Emrullah Gelgör, Hacı Ömer Kılıç, Serkan Özkurt, Mustafa Çiçek, Lütfi Cüneyt Haboğlu, Serhat Erdoğan, Selahattin Özaslan, Yasin Alabay, Burhan Sönmez, Sefa Kaya, Muhittin Bozok, Vasfi Yumlu, Nihat Özçetin ve İbrahim Serdar Ağır."