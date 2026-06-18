Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz bir dizi ziyaret için Çorum'a geliyor.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz, 19 Haziran 2026 Cuma günü Çorum'da bir dizi ziyaret, vatandaş buluşması ve teşkilat programı gerçekleştirecek

Genel Başkan Ferhat Yılmaz, gün boyunca vatandaşların, esnafların ve sanayicilerin sorun ve taleplerini dinleyecek, partisinin Türkiye vizyonunu paylaşacak.

Türkiye İttifakı Partisi Çorum İl Başkanı Ahmet Anak, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye İttifakı Partisi olarak milletimizle güçlü bağlar kurmayı, vatandaşlarımızın sesine kulak vermeyi ve ortak akılla Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda Genel Başkanımız Sayın Ferhat Yılmaz'ın gerçekleştirileceği Çorum programı, hem vatandaşlarımızla hem de teşkilat mensuplarımızla bir araya gelmek adına önemli bir fırsat olacaktır. Partili partisiz tüm vatandaşlarımızı programımıza davet ediyoruz" dedi.

Ferhat Yılmaz'ın Çorum programı şöyle:

09:30 Süheybi Rumi Kerebi Gazi Türbesi Hıdırlık Cami ziyareti

10:30 Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ziyareti

11:30 Esnaf ziyareti

13:00 Muradı Rabi Ulucamii (Cuma Namazı)

14:00 ÇESOB Çorum Esnaf Odalar Birliği ziyareti

15:30 TSO Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti

16:30 OSB Organize Sanayi ziyareti