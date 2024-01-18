Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan CHP 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, yeni yılında sağlık ve mutluluklar getirmesini diledi.

Son günlerde teröristlerin saldırıları sonucu Mehmetçiklerin şehit olduğunu hatırlatan ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Feridun Ayvazoğlu, “Dış güçlerin desteği ile beslenen terörü birlik ve beraberlik içinde yeneceğiz. Kuzey Irak’ta operasyon bölgelerinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum” dedi.

Ayvazoğlu, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek sözlerini tamamladı.