Çorum'da berberlerin fiyat tarifeleri zamlandı.

Yeni tarifeyle birlikte saç kesimi 90 liradan, 150 liraya, saçak traşı 50 liradan 100 liraya yükseldi. Saç, sakal ve yıkama ise 250 lira oldu.

Yeni fiyat tarifesi bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

Güncellenen yeni tarifeye göre saç yıkama lira, ağda 60 lira, çocuk makine traşı 100 lira, saç boyama 500 lira, fön+sprey ise lira oldu.

Uygulanacak olan zamlı tarifenin artan girdi maliyetlerinden kaynaklandığını belirten Oda Başkanı Aşkın Çağlayan, yeni tarifenin tüm berber esnafına hayırlı olmasını temenni etti.