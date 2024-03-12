Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ASKER OKUL MÜLAKATLARINDAKİ KODLAMA DEŞİFRE EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün TSK'daki sözde mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İzmir merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin yurt dışına firar ettiği, diğer 3 kişiyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin TSK'daki kuvvet komutanlıklarında 6'sı muvazzaf olmak olmak üzere 9'unun asker olduğu, 14'ünün ise 2016'daki darbe girişiminin ardından ihraç edilen askeri okul öğrencisi oldukları tespit edildi.