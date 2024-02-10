Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ın kayınvalidesi Fevziye Çapkın (79) vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı 2 yıldır tedavi gören ve 3 aydır da Çorum Özel Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fevziye Çapkın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeki Çapkın’ın eşi, Adem, Adalet, Emine ve Gülseren’in annesi olan Fevziye Çapkın’ın cenazesi 11 Şubat Pazar günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çorum Merkez Kuruçay köyünde toprağa verilecek.