Gözden kaçırmayın U 16’da asıl heyecan başlıyor

Amatör Futbol’da sezonun dördüncü kategorisinde kupalar yarın sahibini buluyor.

Ligde son hafta maçları öncesinde HE Kültürspor şampiyonluğu garantiledi.

Son hafta maçlarında ikinci ve diğer kupaların sahipleri belli olacak.

Günün ilk maçında yarın saat 12’de Vefaspor ile Osmancık Kandiberspor takımları karşılaşacak.

6 puanla ikinci sırada bulunan Vefa Gençlikspor bu maçı kazanarak sezonu ikinci olarak tamamlamak istiyor.

Osmancık Kandiberspor ise bu maçı kazanarak rakibinin kaybetmesihalinde ikincilik kupasını almayı hedefliyor.

U 14 son maçında ise şampiyonluğu garantileyen HE Kültürspor Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak. Namağlup HE Kültürspor şampiyonluk kupasını namağlup kaldırmak istiyor.

Hattuşa Gençlikspor ise bu maçtan galibiyet ile ayrılarak ikincilik kupasını almak isteyecek.

Bu maçın ardından düzenlenen düzenlenecek törenle dereceye giren takımlara kupaları verilecek.