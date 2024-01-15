Genç girişimciler, Çorum'da kahvenin markasını da lezzetini de yeni baştan dizayn etti. Feyruz Coffee markasıyla kahve severlerin hizmetine giren FEYRUZ COFFEE and BAKERY, kahve düşkünlerinin yeni tercihi oldu.

%100 ÇORUM MARKASI

Çorum'a yeni kazandırdıkları kahve markası Feyruz Coffee ile sektöre yeni bir vizyon katan Raşit Yıldırım ve Ahmet Yıldırım, "Bu saatten itibaren Çorum'da kahvenin markası da lezzeti de yeniden şekillendi. Feyruz Coffee % 100 Çorum markası olarak sektördeki yerini alırken, müşterilerimizin damak tadına sunacağımız, özenle harmanlanmış kahve lezzeti damaklara lezzet katacak." dedi.

KAHVE BİZİM ÖZ KÜLTÜRÜMÜZ

Büyük bir titizlikle yaptıkları uzun araştırmaların sonucunda, Çorumlular'ı en kaliteli kahve çekirdekleriyle buluşturup, mis kokulu taze çekim Feyruz Coffee'nin vazgeçilmez lezzetini Çorumlular'a sunmanın gururunu yaşadıklarını aktaran genç girişimciler, dünyada her geçen gün yaygınlaşan kahve kültürünün, Türk insanı nezdinde asırlara dayanan daha köklü bir kültür ve damak tadı olduğunu aktaran Raşit Yıldırım, "Asırlık kültürümüz olan kahve mirasını, günün vizyonel çizgileriyle buluşturup hemşehrilerimizin damak tadına hitabetmek istedik. Uzun araştırmalarımız neticesinde, pek çok testleri başarıyla geçerek elde ettiğimiz özel harmanımızı kendi markamızla müşterilerimizle buluşturduk. Kahvemizin lezzetine güvenimiz tamdır. Kahve tutkunlarını, bu eşsiz lezzetimize tatmak için mutlaka bekliyoruz." diye konuştu.

TAZE ÇEKİLMİŞ MİS KOKULU TÜRK KAHVESİ

Her biri özenle seçilen aroması en yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden günlük olarak Türk Kahvesi çekimi yaptıklarını aktaran Raşit Yıldırım, "Müşterimizin talebine göre, kısa bir bekleme süresinde değirmenimizden taze taze çektiğimiz Türk Kahvesi'ni müşterimize sunuyoruz." dedi.

EV YAPIMI DOĞAL ÜRÜNLER, KAHVE LEZZETİNE LEZZET KATIYOR

Feyruz Coffee'nin eşsiz lezzetini, ev yapımı atıştırmalıklarla daha da doyumsuz kılmak için tamamen ev yapımı özel ürünlerle de vitrini süsleyen Feyruz Coffee, Safranbolu Lokumu ve Mabel Çikolataları ile ürün çeşidini zenginleştirdi.

UYGUN FİYAT ZENGİN SEÇENEK

Kurumsal bir çizgide kuruluşunu tamamlayıp müşterilerinin karşısına şık ve sıcak bir mekanla çıkan Feyruz Coffee'nin fiyatları ve zengin ürün seçeneği de dikkat çekiyor.

Albayrak Caddesi No: 21 (Elit Koleji karşısı) adresindeki işyerlerine tüm Çorumlular'ı bu eşsiz lezzetle buluşmaya davet eden genç girişimciler, markalarının lezzetine sonsuz güvendiklerinin altını çizerek, kalite konusundaki iddialı olduklarını ifade etti.