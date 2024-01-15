Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, bir dizi ziyaretler ve Çorum ile Macaristan arasında ekonomik işbirliği olanaklarını ele almak üzere yarın Çorum'a geliyor.

İlk önce Çorum Valiliği'ni ziyaret edecek olan Viktor Masis, daha soran Çorum Ticaret ve Sanayi ile Macaristan Devleti Büyükelçiliği işbirliği ile iki ülke arasındaki ticari fırsatlar konulu toplantıya katılacak.

Toplantıya Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Müdürü Yalçın Orhon, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Tayfun Angın ve Macaristan Ticari Ataşeleri katılacak.