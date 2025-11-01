Fransa'dan gelen esanslar Dünya'nın merkezi Çorum'da Fianendei Parfüm ile hayat buldu.

‘En güzel kokularla en özel anılarınızı buluşturmak için geldik’ sloganı ile yola çıkan Fianendei Parfüm düzenlenen törenle açıldı.

Mehmet Akif Akyol, Erdi Taşlı ve Şaziye Akyol’un sahibi oldukları Fianendei Parfüm’ün açılış kurdelesi yapılan duanın ardından kesildi.

Açılışa İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şube Başkanı Selim Cebeci, Cansuyu Yardımlaşma Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin ile çok sayıda davetli katıldı.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİMLER

Eğridere Caddesi’nde Kubbeli Cami karşısında bulunan Fianendei Parfüm’de açılışa özel special kokularda 2. ürüne %50 indirim ve niche kokularda da yine özel indirimler var.