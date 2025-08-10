Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve Mısır ziyaretlerinin ardından Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ortak düzenlenen basın toplantısında Gazze'nin de gündemde olduğunu belirterek İsrail'in yayılmacı politikasına karşı durulduğunu ifade etti. Abdulati ise bölge ülkelerinin sınırların yeniden çizilmesinin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

"İSRAİL ATEŞKES ÇABALARINI SABOTE EDİYOR"

Bakan Fidan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Türkiye-Mısır ilişkileri çok ileri noktalara gitmiştir. Bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve sorunlara ilişkin beraber çözüm bulmada ilerleme kaydettik. İlişkilerimizin kurumsal yapısını ilerletmek için çaba içerisindeyiz. Mısır ile ticaret hacmimiz 2024'te 9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bugünkü görüşmelerde Gazze de gündemdeydi. Mevkidaşımla atılabilecek adımları ele aldık. Mısır'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılaşıyoruz ancak tüm bu girişimlere karşı İsrail, ateşkes görüşmelerini sabote etmektedir.

"BU SOYKIRIM PLANIDIR"

Son dönemde Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısındaki artış uluslararası toplum nezdinde yarattığımız farkındalığın bir sonucudur. Gazzelilerin hakkını savunmak için çalışmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'yi işgal planı yeni soykırım planıdır. Bu konuda İslam dünyası tam bir dayanışma içinde hareket etmelidir.

"SENARYOLARIN KARŞISINDAYIZ"

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in soykırım politikalarına karşı toplantıya çağırmaya karar verdik. Filistin, Filistinlilerindir. Onları her türlü topraklarından çıkarma çabası başarısız olacaktır, yok hükmündedir. İsrail'in Gazze planını reddediyoruz. Türkiye ve Mısır olarak İsrail'in senaryolarının karşısındayız.

"İSRAİL'İN YAYILMACILIĞI BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR TEHDİT"

İsrail'in Lübnan ve çevre ülkelere yönelik de kalıcı planları var. Bu planlar ya işgal ya da bu ülkeleri zayıflatma yönünde. Mısır ile İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı görüşlerimizi değerlendirdik. İsrail'in yayılmacılığı bölge için önemli bir tehdit. Uluslararası toplum bu konuda ne yapabilir diye değerlendirdik.

"GAZZE'YE 102 BİN TON YARDIM GÖNDERDİK"

Gazze'deki kardeşlerimiz için bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik, yardımların ulaştırılmasında Mısır'a yakın işbirliğinden dolayı teşekkürler ederim.

"İSRAİL'İN AMACI GAZZE'Yİ FİLİSTİNSİZLEŞTİRMEK"

İsrail'in amacı Gazze'yi Filistinsizleştirmek. Bir taraftan açlık yoluyla soykırım politikası yapıyorlar. Diğer taraftan da başka ülkelerle iletişime geçip Filistinlileri almalarını istiyorlar. Bu mesele artık sadece Filistinlilerin, Arap dünyasının sorunu değil yeryüzündeki tüm ezilenlerin meselesi haline geldi.

"ZALİM ZULMÜYLE TARİHTEN SİLİNECEK"

İsrail çeşitli medya araçlarıyla son 50 yıldır oluşturduğu illüzyon artık ortadan kalktı. Dünya artık tüm gerçeği gördü, bu hakikat adına bir kazanımdır ancak binlerce masum sivilin ölümü pahasına bu olmuştur. Zulmün ve zalimin uzun süre hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim zulmüyle tarihten silinecektir. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız."

MISIRLI BAKAN:TÜRKİYE İLE AYNI POZİSYONDAYIZ

Mısırlı Bakan Abdulati de "Mısır ve Türkiye, iki devletli çözüm ve Filistin devletinin tanınması konusunda aynı pozisyondadır. Suriye meselesinde de Türkiye ile ortak noktada buluşuyoruz." ifadesini kullandı.