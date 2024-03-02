Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Çorum grubunda mücadele dün akşam oynanan iki maçla başladı.

Yeni Spor Salonu’nda oynanan grup maçlarında Çorum’dan iki Amasya’dan iki takım mücadele ediyor.

Grubun ilk maçında Çorum Beden Eğitimi Öğretmenlerispor kulübü ile Amasya 22 Haziranspor takımları karşılaştı.

Çorum BEDER rakibi önünde üç sette üstün bir oyun sonunda rakibini 3-0 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Günün ikinci maçında ise dün akşam saatlerinde Çorum Yurdumspor ile Amasya Şehzadeler Voleybol takımları karşılaştı.

Grupta ikinci maçlar bugün üçüncü maçlar ise yarın oynanacak.

Yeni Spor Salonu’nda bugün saat 13.00’de Amasya 22 Haziranspor ile Çorum Yurdumspor takımları karşılaşacak. Saat 15.00’de ise Amasya Şehzadeler Voleybol ile Çorum Beder takımları karşılaşacak.

Yarın ise saat 13’de Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Çorum Yurdumspor saat 15’de ise Amasya Şehzadeler Voleybol - Amasya 22 Haziranspor takımları mücadele edecek. Bu maçlar sonunda grup birincisi olan takım yarı final grubuna yükselecek.