Liseli Gençler Masa Tenisi Satranç il birinciliğinde genç kızlarda Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi gençler genelde ise 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 3. takımı birinciliği kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan liseli gençler satranç il birinciliğinde genç kızlarda Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon olurken 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci Ömer Derindere Fen Lisesi üçüncü olurken dördüncülük ödülü ise Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi takımı aldı.

Gençler genelde ise ilk iki sırayı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi kazandı. Birinciliği okulun 3. takımı alırken ikincilik kupasını ise 2. takım aldı.

Ömer Derindere Fen Lisesi üçüncü olurken Atatürk Anadolu Lisesi 2. takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.