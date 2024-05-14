Osmancık Baış Boyar Badmintonspor kulübünden Yağmur Koçak Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

8-12 Mayıs tarihleri arasında Rize’de yapılan 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında 44 ilden 500 sporcu mücadele etti.

Osmancık Barış Boyar Badmintonspor kulübü sporcuları ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonasında Yağmur Koçak karışık çiftler kategorisinde Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan partneri Yusuf Koçak ile Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Antrenör Barış Boyar alt yapıda ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonasında sporcularının gösterdiği performansın kendilerini gelecek adına umutlandırdığını belirterek bu çalışmalarında kendilerine destek veren Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a ekibi ve sporcuları adına teşekkür etti.