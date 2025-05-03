Okullu Küçükler Futbol’da şampiyonluğu Mimar Sinan Ortaokulu kazandı.

Final maçında 23 Nisan Ortaokulu’nu 5-1 yenen Mimar Sinan şampiyon oldu.

17 okulun mücadele ettiği küçük erkekler futsal il birinciliğinde grup ve eleme maçlarını kazanan Mimar Sinan Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu finalde karşılaştı. Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Mimar Sinan Ortaokulu ikinci yarıda etkili oyunu ile maçı 5-1 kazanarak şampiyon oldu.

Mimar Sinan’ın üç golünü Mehmet ve iki golünü Yunus Egemen atarken 23 Nisan’ın tek golünü ise Hasan Enes attı. Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Hacı Bektaş Veli Ortaokulu kazanarak üçüncü olurken Mustafa Kemal Ortaokulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.