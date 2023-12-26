Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlar arası voleybol turnuvasında bayanların şampiyonu Hayrettin Karaman Öğrenci Yurdu oldu.

Bayanlarda 11 takımda 150 sporcunun mücadele ettiği yurtlar voleybol turnuvasında maçlar TOKİ Spor Salonu’nda sona erdi.

Zorlu maçlar sonunda GSB Hayrettin Karaman Öğrenci yurdu takımı tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında GSB Hitit Öğrenci Yurdu takımını yenerek şampiyonluğu kazandı.

Hitit Öğrenci Yurdu takımının ikincilik kupasını aldığı turnuvada üçüncülük kupası ise İskilip Öğrenci Yurdu takımı kazandı.

Üçüncülük dördüncülük maçında İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu’nu yenen İskilip Öğrenci yurdu üçüncülük kupasını alırken Atıf Hoca ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Kupa törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürleri ve Yurt Müdürleri katıldılar.