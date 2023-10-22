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İsrail ve Filistin arasında devam eden savaşta bilanço gün geçtikçe artıyor.

Gazze'yi abluka altına alan İsrail savaş ihlalini sürdürüyor.

Binlerce sivilin hayatını kaybettiği savaş dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir berber salonu da duruma tepki gösterdi.

Amerika'ya tepki

Berber salonunu işleten Mevlüt Aktan, ABD ve İsrail’e tepkisini “Salonumuzda Amerikan tıraşı yapmıyoruz” yazısını dükkanın camına asarak ortaya koydu.

Yaptığı davranışın tüm berber arkadaşlarına örnek olmasını isteyen Aktan, İsrail mallarının tüketilmesine karşı olduğunu da belirtti.

İHA