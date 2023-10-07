Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konya ve Afyonkarahisar'da Anadolu Gençlik Derneğince Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi öncülüğünde, Şerafettin Camii önünde, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

AGD yöneticisi Ceylani Kılıç, yaptığı açıklamada, bugüne kadar İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını meydanlarda telin ettiklerini belirterek, "İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail bu sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Bu güzel sabahı bizlere bahşeden Allah'a hamdediyoruz." diye konuştu.