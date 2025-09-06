Gerçek yaşam öyküsüne dayanan güçlü senaryosuyla “Al Beni Baba” sinemaseverleri derinden etkilemeye hazırlanıyor.

Ahmet Topuz’un yönetmenliğinde, İstanbul’un ardından Çorum’da çekimleri devam eden film, ders çıkarılacak ve yürek burkan bir baba-kız hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Kemalhan Balçık’ın yapımcılığında, Mustafa Uslu’nun yaratıcı yapımcılığı ve Ahmet Topuz’un yönetmenliğinde hayata geçirilen “Al Beni Baba”, izleyicileri derinden etkilemeye hazırlanıyor.

Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Alman oyuncu Malik Blumenthal gibi yıldız isimlerin etkileyici performanslarıyla güçlenen, duyurulduğu günden bu yana merak ve ilgi uyandıran “Al Beni Baba”, Türk sinemasına farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Senaryosunu, gerçek olaylara dayanarak Sinem Uslu ve Mustafa Uslu’nun birlikte kaleme aldığı “Al Beni Baba”, yalnızca bir baba-kız hikâyesi değil; aynı zamanda sevginin, vazgeçmemenin ve cesaretin Türk sinemasındaki en çarpıcı örneklerinden biri olmaya aday.

Etkileyici Hikaye, Başrollerde Güçlü İsimleri

Filmde; Ayça Ayşin Turan (Nazlı), Erkan Petekkaya (Savaş), Ayça Bingöl (Gülderen) ve Malik Blumenthal (Yasin) karakterlerini canlandırıyor.

Nazlı karakteri, aslında kandırılarak tuzağa çekilen bir genç kadındır. İnternette tanıştığı Yasin, kendisini modern bir genç olarak tanıtır ve günlerce süren sohbetlerle Nazlı’nın güvenini kazanır. Nazlı, gerçekten âşık olur ve yalnızca sevdiği adamla bir hayat kurmak için evden kaçar. Ancak Yasin’in gerçek kimliğini ve bağlı olduğu karanlık yapıyı ancak gittiği zaman görür. O andan itibaren evine dönmek için çabalar fakat sürekli gözetim altında tutulur. Zor şartlara rağmen büyük bir cesaret göstererek gizlice babasına ulaşıp, bulunduğu yerin konumunu da ekleyerek; “Al beni baba” yazan bir mesaj gönderir.

Nazlı’nın yardım çağrısı üzerine yola çıkan babası Savaş, kızını kurtarmak için büyük bir mücadele verir. Yolculuk sırasında karşısına çıkan bazı kişiler, aslında gizli kimlikli MİT mensuplarıdır ve Nazlı’yı kandıran Yasin’i, daha önce benzer şekilde pek çok genç kıza tuzak kurduğu için zaten takip etmektedirler. Böylece baba-kızın kavuşma hikâyesi, aynı zamanda gizli bir operasyonun da parçasına dönüşür.

Kandırılmış olmanın getirdiği kırılganlık ve pişmanlıklarla boğuşan Nazlı’nın yaşadıkları ve babasının kızı için verdiği çetin mücadele filmin merkezinde yer alıyor.

“Al Beni Baba”nın kadrosunda ayrıca; Gülper Özdemir, Lilly Joan Gutzeit, Murat Serezli, Mert Denizmen, Asiye Dinçsoy, Rüzgar Aksoy, Metin Keçeci, Nathalie Griffin, Dilek Çelebi, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı, Bahtiyar Engin, Burç Kümbetlioğlu, Gürberk Polat, Mahmut Cevher, Macit Koper ve Mehmet Özgür gibi usta ve genç oyuncular bulunuyor.

Kemalhan Balçık’ın yapımcı, Mustafa Uslu’nun yaratıcı yapımcı olduğu; Ahmet Topuz’un yönettiği filmin çekimleri, İstanbul’un ardından Çorum’un otantik atmosferinde devam ediyor.

“Al Beni Baba”, 2026 yılı başında vizyona girecek.