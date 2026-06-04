Arca Çorum FK’ya Esenler Erokspor ile oynanan maçtan dolayı dört bloğa bloke kulübe 220 bin lira yönetici Mehmet Akif Boyraz’a ise 75 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verildi,

Konya’da oynanan Trendyol 1. lig final maçında Esenler Erokspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı misafir kulüp olduğu maçta ilk kez gerçekleşmesinden dolayı ihtar cezası tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün B, C, D ve E bloklarına bir sonraki misafir taraftar olarak bloke cezası verildi. Aynı maçta Çorum FK yöneticisi Mehmet Akif Boyraz’a ise müsabakada görevli resmi güvenlik görevlisine hakareti nedeni ile 75 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin mira para cezası verildi,

Aynı maçta Esenler Erokspor’dan kırmızı kart gören Guelor Kanga Kuku’ya ihraç öncesi müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırılık nedeni ile bir maç 40 bin lira. İhraz sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeni ile 3 maç men ve 40 bin lira. Aynı futbolcuya ihraç sonrası akredite alanda bulunmasından dolayıda 10 bin lira para cezası verildi.

Esenler Erokspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ihraç Batı Alt F blokta yer alan taraftarlara bir maç bloke cezası verildi. Kulübe ise saha olayları nedeni ile 110 bin lira para cezası verildi.