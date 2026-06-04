Arca Çorum FK, Çorum tarihinin en büyük başarısına imza attı. Kırmızı Siyahlı takımın bu başarısında en fazla süre alarak her yıl olduğu gibi bu yılda istikrar abidesi Erkan Kaş oldu. Tecrübeli futbolcu her yıl olduğu gibi bu yılda sol bekteki görevini başarı ile yaptı ve en fazla süre alan sporcu oldu. Erkan Kaş ligde 36 maç forma giyerken toplam 2934 dakika oyunda kaldı. Tecrübeli futbolcu dört play-off maçlarının tamamında süre aldı ve takımı için bu sezon sahada kaldığı süre 3324 dakika ile rekor kırdı.

Kırmızı Siyahlı takımın diğer istikrar abidesi ise orta sahanın tecrübeli ismi Pedrinho oldu. Pedrinho ligde 36 maçta toplam 2910 dakika sahada kalırken dört play-off maçında ise 355 dakika oynadı. Pedrinho'nın toplam süresi ise 3265 dakika oldu.

Sezon başında kırmızı siyahlı takıma transfer olan diğer tecrübeli isim Yusuf Erdoğan ise ligde 35 maçta 2504 dakika dört play-off maçında ise 208 olmak üzere toplam 2712 dakika kırmızı siyahlı formayı giyen isim oldu. Yine sezon başı transferlerinden Brain Samudiıo ise ligde 37 maçta 2352 dakika üç play-off maçında ise 107 olmak üzere 2459 dakika kırmızı siyahlı forma ile sahada kaldı.

Çorum FK'nın bu sezon en fazla süre alan en genç futbolcusu Arda Hilmi Şengül aldığı ceza dışında takımın savunmadaki değişmez ismi oldu. Arda Hilmi Şengül 26 lig maçında 2314 dakika, 4 play-off maçında ise 390 dakika sahada kalarak toplamda 2704 dakika kırmızı siyahlı formayı giymeyi başardı.

Savunmanın diğer tecrübeli ismi Joseph Attamach ile ligde 30 maçta 2032 dakika play-off'da oynanan dört maçta ise 301 dakika olmak üzere toplam 2603 dakika sahada kalan isim oldu. Sezon başında Bodrum FK'dan transfer edilen Üzeyir Ergün ise 28 lig maçında 2202 dakika dört play-off maçında ise 344 dakika olmak üzere bu sezon 2546 dakika sahada kalmayı başardı.

Sezon başında Manisa FK'dan transfer olan orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ise 32 lig maçında 1796 dakika üç play-off maçında ise 148 dakika olmak üzere toplam 1944 dakika sahada kaldı. Kırmızı Siyahlı takımın kaptanı Ferhat Yazgan ise bu sezon 35 lig maçında 1750 dakika dört play-off maçında ise 94 olmak üzere toplam 1844 dakika forma giyen isim oldu.

Devre arasında Gençlerbirliği'nden Çorum FK'ya transfer olan tecrübeli savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ise 18 lig maçında 1620 bir play-off maçında ise 90 olmak üzere toplam 1710 dakika forma giydi. Yine devre arası transferlerinden Fredy ise 17 lig maçta 1450 dakika dört play-off maçında 375 olmak üzere 1825 dakika sahada kalan isim oldu.

İkinci yarı transferlerinden ve takımı gol yollarında verdiği katkı ile şampiyonluk yolunda önemli bir görev üstelenen Burak Çoban 17 maçta 1256 dakika dört play-off maçında ise 263 dakika olmak üzere ikinci yarıda 1519 dakika Çorum FK forması ile sahada kaldı. Devre arasında Eyüpspor'dan transfer edilen hücum hattının tecrübeli diğer ismi Serdar Gürler ise 16 lig maçında 1085 dakika 4 play-off maçında ise 302 dakika olmak üzere 1387 dakika sahada kaldı.

Sezon başı transferlerinden ve beklentilerin uzağında kalan Aleksiç ise 26 maçta toplam 999 dakika iki play-off maçında ise 19 dakika olmak üzere toplam 1018 dakika forma giydi. Devre arası diğer transfer Ahmet Ildız ise ligde 16 maçta 898 dakika dört play-off maçında ise 198 dakika olmak üzere toplam 1096 dakikada sahada kaldı. Eyüpspor'dan devre arası transfer edilen Mame Thiam ise 15 lig maçında 834 dakika dört play-off maçında ise 283 dakika olmak üzere 1117 dakika kırmızı siyahlı forma ile sahada kaldı.

Genç sol bek Cemali Sertel ligde 16 lig maçında 767 dakikada iki play-off maçında ise 34 dakika ile toplam 801 dakika sahada kalırken Kerem Kalafat ise 14 lig maçında 611 dakika 1 play-off maçında 1 dakika toplamda 612 dakika forma giydi. Atakan Akkaynak 23 lig maçında 483 dakika kaleci Ahmet Said Kıvanç 5 maçta 450 dakika diğer kaleci Hasan Hüseyin Akınay 3 maçta 270 dakika Eren Karadağ 8 maçta 189 dakika Atakan Cangöz 4 maçta 49 dakika, genç futbolculardan İbrahim Zubairu 3 maçta 19 dakika Efe Sarıkaya ise 2 maçta 12 dakika forma giydi.