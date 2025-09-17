Çorum Fırıncı ve Simitçiler Esnaf Odası, üyeleri başta olmak üzere esnaflara yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

Oda Başkanı İbrahim Kurt, 25 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulunda alınan karar doğrultusunda, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm üyelerin yararlanabileceği vergi danışmanlığı hizmeti başlattıklarını duyurdu.

Başkan Kurt, esnafın özellikle son dönemde vergi uygulamaları, mevzuat değişiklikleri ve beyan süreçlerinde ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, bu hizmetin üyelerin işlerini kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı.

Kurt, “Oda Sekreterliğimiz aracılığıyla yürütülecek vergi danışmanlığı kapsamında, üyelerimize her türlü vergi ve benzeri konularda bilgi desteği sunulacak. Amacımız esnafımızın işini kolaylaştırmak, yanlış işlem ve mağduriyetlerin önüne geçmek. Vergiyle ilgili sorularını yanıtlamak ve yönlendirmeler yapmak için üyelerimizin yanındayız” dedi.

Vergi danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen üyelerin doğrudan Çorum Fırıncı ve Simitçiler Esnaf Odası’na başvurmaları gerektiğini belirten Kurt, tüm esnafa çağrıda bulundu.