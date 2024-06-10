Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından (TMO-2024) hububat alım fiyatlarının ve fark ödemesi desteklerinin açıklandığını hatırlatarak, fiyatların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 9 bin 250 lira, makarnalık buğday ton başına 10 bin lira, Arpa alım fiyatı ise ton başına 7 bin 250 lira olarak açıklandığını kaydeden Özdemir, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar 1 kilo buğdayın üretim maliyetini 10 lira 87 kuruş açıklamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS)'ne kayıtlı olan çiftçilere buğdayda ton başına 1.750 lira, arpa için ton başına 750 lira fark ödemesi (prim) yapılacağını, ürün bedeli ödemeleri 45 gün içerisinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına yapılacak olması, ödemenin geç olması üreticimizi endişelendiriyor" dedi.

'CUMHURAŞKANIMIZDAN BEKLİYORUZ'

Üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için fiyatların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özdemir, "Sn Cumhurbaşkanımızdan üreticiler olarak ülke ekonomisini göz önünde bulundurarak açıklanan fiyatların tekrar değerlendirileceğini, ödemelerinde öne çekilmesi hususlarının üreticilerimizin mağduriyetinin giderileceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.