Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U 8 ve U 9 Cup ‘Forma Küçük Ruh Büyük’ turnuvasında birinciliği Hattuşaspor takımı kazandı.

Hafta sonunda İtfaiye sahasında düzenlenen turnuvada Çorum Vefaspo, Arca Çorum FK, Kültürspor, Anadolu FK, Gençlerbirliği, Hattuşa Gençlikspor, 1907 Gençlikspor, Alanya Futbol Okulu, Çorum İdman Yurdu ve Miman Sisanspor takımları mücadele etti.

İlk gün yapılan grup maçlarının ardından ikinci günde eleme maçları oynandı. Yapılan müsabakalar sonunda finalde kazanan Hattuşa Gençlikspor takımı birinci olurken Çorum FK ikinci, Çorum Anadolu FK üçüncü Gençlerbirliği takımı ise dördüncü oldu.

Turnuva sonunda kazanan takımları kupa verilmedi mücadele eden tüm takımların sporcularına madalya verildi.

Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile kulüp temsilcileri ile çok sayıda sporcu velisi katıldı.

Törende bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı futbol alt yapısını güçlendirmek ve alt yaş kategorilerine çocukların daha tecrübeli ve birikimli gelmesi için bu organizelerin sezon içinde sık sık yapılacağını söyledi. Arıcı ayrıca turnuva sonunda ödül töreni katılmayan iki kulüp temsilcilerini ise kınadı.