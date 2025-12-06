Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum FK’nın Ziraat Türkiye Kupasında Alanyaspor ile oynanan maça alt yapıdan sporcularla çıkmasının Çorum amatör sporu için çok önemli olduğunu belirterek bunda emeği olan herkese teşekkür etti.

Arıcı, Çorum FK – Alanyaspor müsabakasında skorun olumsuz olmasına bakılmaksızın altyapı sporcularımıza cesaretle forma şansı veren; onların kendini göstermesi için sorumluluk alan Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu’na,Yönetim Kurulu Üyelerine ve Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli’yeÇorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak teşekkür etti.

Başkan Arıcı ‘Biz amatör spor camiası ve kulüpleri olarak; üreten, futbolcu yetiştiren, gençlerimizi doğru bir spor kültürüyle geleceğe hazırlayan büyük bir aileyiz. Şehrimizin tek profesyonel takımı ile omuz omuza vererek hem profesyoneli hem amatörü birlikte Süper Lig’e taşıyacak bir vizyon ortaya koymak en büyük çalışma hedefimizdir.Her bir gencimizin doğru liglerde şans bulması, tecrübe kazanması ve Türk futboluna kazandırılması en büyük temennimizdir.

Bugün atılan her adım, yarının güçlü Çorum’u için yapılan yatırımdır.Bu şehir inanıyor :Çorum FK, Hüseyin Eroğlu hocamızla birlikte bu sezon Süper Lig’e yükselecek,Çorum amatörü ise aynı vizyonla Türkiye’ye örnek olmaya devam edecektir. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Hedef Süper Lig’ dedi.